8 inspirações de unhas francesinhas elegantes e criativas

Se há um estilo de unha que não sai de moda, é a clássica francesinha. Originalmente conhecida por transmitir um visual simples, mas sofisticado e elegante, ela evoluiu ao longo dos anos, ganhando novos estilos e cores, mas sem perder o seu charme.

Além de atemporal, é a escolha perfeita para diversas ocasiões, desde festas e eventos mais formais até um dia casual. Como também é um pouco mais neutra que outros tipos de art nails, ela se adapta bem a diferentes looks.

Se você ama esse estilo, mas quer sair um pouco do óbvio, do modelo mais clássico, confira algumas inspirações que vão te deixar com vontade de correr para o salão. Veja abaixo:

Francesinha sem o topo branco

Quem disse que o topo da francesinha precisa ser branco? Você pode explorar outras tendências, como o efeito marmorizado, juntando o clássico com o moderno.

Francesinha de duas fases

Se você quiser sair do clichê, mas ainda manter uma pegada bem delicada, fazer uma linha separando as duas fases da unha pode ser a opção ideal.

Francesinha com desenho

Um toque de personalidade é sempre bem-vindo. Nesse caso, escolher o preto, que traz mais ousadia, com os laços, que dão um toque de delicadeza, super funciona.

Francesinha perolada

Ainda está mais inclinada ao clássico mesmo? Que tal manter as cores claras, mas apostar no perolado?

Francesinha combinando com a cor da ponta

Aqui, a ideia é fazer uma linha também, mas, dessa vez, combinando com a cor da ponta.

Francesinha com topo texturizado

Brincar com cores e diferentes estilos no topo também é uma opção para trazer mais personalidade ao visual, mas sem perder a elegância típica desse modelo.

Francesinha com base clara

Não dava para deixar um exemplo clássico de fora da lista, não é? Se quiser aparência mais natural, aposte em uma base mais clara. Se quiser destacar a francesinha em si, opte por brancos “mais fechados”, como o da imagem.

Francesinha quadrada

Outra possibilidade é mudar o formato da ponta. Vale explorar linhas menores, maiores ou mesmo formatos diferentes, como esse mais inclinado para o lado.

