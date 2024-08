Está na menopausa? Então responda à nossa pesquisa!

A menopausa é cercada de mitos, estigmas e desinformação. Para enfrentar esse problema, CLAUDIA está promovendo, em parceria com Veja Saúde, uma pesquisa com o intuito de desmistificar e esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. Mulheres na perimenopausa, menopausa ou um ano após a menopausa podem participar. Clique aqui para responder ao questionário e fazer parte de um esforço que visa enfatizar as possibilidades dessa fase da vida.

O que é a menopausa?

A menopausa marca o fim da vida reprodutiva da mulher e é confirmada pela ausência de menstruação por 12 meses consecutivos. Ela ocorre quando os ovários deixam de funcionar e a produção de esteroides e peptídeo hormonal diminui.

A transição do período reprodutivo e não reprodutivo é chamada de climatério, que pode ser dividido em tem três fases: perimenopausa, menopausa e pós-menopausa.

A perimenopausa é a passagem da fase reprodutiva para a menopausa, com alterações hormonais significativas, trazendo a possibilidade de ciclos menstruais irregulares.

A menopausa, por sua vez, marca o fim completo da ovulação; enquanto a pós-menopausa ocorre depois de 12 meses sem menstruação, trazendo mudanças como a diminuição dos níveis de estrogênio e, consequentemente, impactos para a saúde dos ossos.

As mulheres geralmente vivenciam a última menstruação entre 45 e 55 anos, mas isso pode demorar mais ou menos a depender do organismo. Quando ocorre antes, recebe o nome de menopausa precoce.

Quais são os sintomas da Menopausa?

Os sintomas da menopausa variam conforme a pessoa, mas estes são alguns deles:

Por que a menopausa não é sinônimo de velhice?

Embora o Estatuto do Idoso defina que pessoas com 60 anos ou mais são consideradas idosas, as mulheres em menopausa frequentemente são incluídas nesse grupo, mesmo tendo entre 45 e 55 anos, como citamos.

No entanto, as mulheres que passam pelo período muitas vezes enfrentam estigmas associados à velhice. O preconceito pode contribuir para a perpetuação de outros tantos e dificultar o diagnóstico para mulheres mais jovens que enfrentam a menopausa precoce.

