6 exames essenciais para realizar durante a menopausa

Acompanhar a saúde do nosso corpo (e mente) é essencial em todas as fases da vida, e ao entrar na menopausa isso não é diferente. Este período de transição traz mudanças significativas no corpo da mulher, com alterações hormonais importantes. Monitorar a saúde é crucial para identificar e tratar quaisquer problemas de saúde que possam surgir, como osteoporose, doenças cardíacas e mais. Aqui, descobrimos mais sobre os exames essenciais na menopausa.

O acompanhamento médico adequado pode ajudar a aliviar sintomas como ondas de calor, insônia e secura vaginal, melhorando significativamente a qualidade de vida da mulher durante essa fase de transição. Para garantir que você se mantenha atualizada do que é necessário, conversamos com Thais Dias, nutricionista especializada em menopausa.

“São vários os exames que devem ser considerados, entretanto, é sempre importante destacar que essa mulher deve procurar um profissional de saúde, de preferência um ginecologista, um endocrinologista ou um nutricionista que realmente entenda sobre o período do climatério e menopausa. Essa especialização do profissional faz toda a diferença, tendo em vista que dessa maneira é possível trazer exames e o histórico dessa mulher mais voltado para os cuidados, tratamento e gerenciamento dos sintomas dessa fase”, pontua a médica.

“Deve-se considerar um bom check-up para ver como estão os níveis de LH, FSH, progesterona, estradiol, testosterona, dentre outros hormônios. Avaliar a saúde global da mulher é fundamental, então, exames de densitometria óssea e o acompanhamento da mamografia e ultrassom pélvico ou transvaginal são indicados de acordo com o perfil da mulher”, completa.

Thais frisa a importância da mamografia, e o Ministério da Saúde recomenda a realização para toda mulher com 40 anos de idade ou mais. “Para as que têm entre 50 e 69 anos, a mamografia deve ser feita a cada dois anos na rede pública (SUS). Diante de um exame feito com tamanha regularidade, quando detectado um câncer de mama há mais chances de um tratamento assertivo, que proporcione qualidade de vida para a paciente”, completa.

Ela também pontua que a falta de estrogênio e progesterona durante o climatério e a menopausa pode desencadear um efeito dominó que afeta o funcionamento de outros hormônios, como a insulina. Isso pode levar a um aumento na glicemia e à resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes.

Portanto, é importante que as mulheres nessa fase monitorem regularmente sua glicemia para compreender como seus corpos estão respondendo. Isso permite fazer intervenções na dieta, estilo de vida ou medicação, se necessário, para prevenir o desenvolvimento do diabetes.

Além de avaliação dos níveis hormonais, densitometria óssea, mamografia, ultrassom pélvico ou transvaginal, exames de sangue são importantes avaliar o perfil metabólico, como glicemia, insulina, colesterol, triglicérides e função hepática. Vamos destrinchar melhor, mas é essencial consultar um médico, que vai acompanhar seu perfil e quadro clínico, identificando o que é necessário para acompanhar seu caso.

Exames essenciais na menopausa

Dosagem Hormonal: A avaliação dos níveis hormonais, incluindo FSH (hormônio folículo-estimulante), LH (hormônio luteinizante), estradiol, progesterona e testosterona, ajuda a entender melhor as mudanças hormonais durante a menopausa e pode orientar opções de tratamento, se necessário.

Densitometria Óssea: Este exame mede a densidade mineral óssea e é fundamental para avaliar o risco de osteoporose, uma condição que se torna mais comum após a menopausa. É importante para o monitoramento da saúde óssea.

Mamografia: A mamografia é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. As mulheres na menopausa ainda estão em risco de desenvolver essa doença, e a mamografia periódica é crucial para a prevenção e diagnóstico precoce.

Ultrassom Pélvico ou Transvaginal: Este exame ajuda a avaliar a saúde do útero, ovários e outros órgãos pélvicos. Pode ajudar a detectar problemas como cistos ovarianos, por exemplo.

Colonoscopia: Esse é outro exame importante, já que a ajuda a detectar precocemente problemas no cólon, como pólipos ou câncer colorretal.

Perfil Lipídico: Este exame de sangue avalia os níveis de colesterol total, HDL (colesterol bom), LDL (colesterol ruim) e triglicérides. É importante para avaliar o risco cardiovascular, que pode aumentar durante a menopausa.

A médica pontua também que é crucial verificar a função tireoidiana e renal, além de dosar vitaminas e minerais para identificar deficiências nutricionais que podem afetar os sintomas como fadiga, queda de cabelo e alterações de humor.

Essa abordagem abrangente ajuda a gerenciar melhorar os sintomas da menopausa e a manter a saúde em dia. Dito isso, se você está no climatério, que ocorre antes e depois da menopausa, ou passando pelo fim da menstruação, é hora de procurar um médico e checar se está tudo em dia com seu corpo!