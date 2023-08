Chá de quebra-pedra funciona? Descubra se é mito ou verdade

Se você sofre com cálculos renais, certamente já ouviu de algum familiar ou até encontrou em buscas pela internet a recomendação do chá de quebra-pedra. E só quem já viveu a dor de uma cólica renal sabe o quanto estamos dispostos a buscar qualquer tipo de auxílio para aliviar seus sintomas. Mas, afinal, será que um simples chá funcionaria para combater as pedras nos rins?

Os tratamentos medicinais com ervas fazem parte da cultura há milênios, mas o avanço da medicina nos possibilita entender melhor a efetividade desse tipo de tratamento natural e, além disso, se não causariam algum tipo de efeito negativo.

Para compreender a efetividade desse chá e seus reais benefícios – ou efeitos colaterais –, conversamos com a Tamara Cunha, médica nefrologista na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em prevenção de cálculos renais na Clínica ERA Nefrologia, para entender o assunto. Confira a seguir:

O que são as pedras nos rins?

As pedras nos rins, também conhecidas como cálculos renais, são formações sólidas que se desenvolvem nos rins ou nas vias urinárias. Elas podem causar dor intensa e desconforto, levando muitas pessoas a buscarem soluções naturais para aliviar seus sintomas.

Um desses remédios naturais populares é o chá de quebra-pedra (Phyllanthus niruri), uma planta que tem sido tradicionalmente utilizada em várias culturas para auxiliar na dissolução e eliminação de pedras nos rins.

O que é o chá de quebra-pedra?

A quebra-pedra é o nome popular de uma planta encontrada em várias regiões tropicais do mundo, incluindo América do Sul, Índia e China. Ela tem sido utilizada na medicina tradicional dessas regiões há séculos para tratar uma variedade de condições, incluindo problemas renais, infecções do trato urinário e inflamações.

Sua formação é composta de químicos que podem ser responsáveis por seus supostos efeitos benéficos. Estudos científicos identificaram compostos como alcaloides, flavonoides, lignanas e triterpenos na planta. Esses componentes têm sido estudados por suas potenciais propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e antiespasmódicas, que podem ser relevantes no contexto do tratamento de pedras nos rins.

Existem evidências científicas dos benefícios da quebra-pedra?

“Não”, responde de forma objetiva a médica nefrologista. Segundo ela, muitos consomem o chá durante uma crise, na expectativa de que o cálculo desça, ou que até se dissolva, resolvendo o problema. “O fator preocupante é que o uso durante a crise pode retardar o tratamento médico necessário e acabar piorando a situação”, alerta.

Embora haja uma abundância de relatos que apoiem o uso do chá de quebra-pedra para o alívio de pedras nos rins, a evidência científica sobre sua eficácia é ainda limitada. Alguns estudos em animais e em culturas de células sugerem que os compostos encontrados na quebra-pedra podem inibir a formação de cristais e promover a dissolução das pedras. Além disso, as propriedades diuréticas da planta podem ajudar a aumentar a produção de urina, facilitando a eliminação de pequenas pedras.

Em contrapartida, a especialista explica que o atraso na busca por atendimento médico durante uma crise renal pode levar a um agravamento do quadro e até ao surgimento de complicações, como, por exemplo, uma forte infecção de urina associada à descida do cálculo renal. “Esse comportamento pode tornar o problema ainda mais complexo de contornar”, enfatiza.

Segundo ela explica, cabe destacar que o uso desse chá, mesmo em períodos fora de crise, com intenções preventivas, já foi estudado cientificamente.

“Experimentos mostraram uma discreta inibição in vitro da produção de cristais, mas isso não foi reproduzido de forma impactante entre humanos, de tal forma que nenhuma diretriz internacional de tratamento de cálculos renais recomenda o uso do chá de quebra–pedra como linha oficial de tratamento de prevenção”, assegura a especialista.

O que os especialistas recomendam para pedras nos rins

É importante ressaltar que 1 a cada 10 brasileiros são impactados pelo surgimento de cálculos renais, e por isso, na visão da médica Tamara Cunha, é de se entender a relevância desse tipo de esclarecimento: “no sentido de educar a população e acelerar a busca por tratamentos oficiais nessas situações”.

Por isso, se você está considerando usar o chá de quebra-pedra como parte do tratamento ou prevenção de pedras nos rins, é importante consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança em sua dieta de cuidados médicos.

Enquanto o chá de quebra-pedra é geralmente considerado seguro para consumo moderado, pode interagir com outros medicamentos ou ter efeitos colaterais indesejados.