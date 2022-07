4 receitas de chás termogênicos para testar já!

Chás termogênicos são ótimos para acelerar o metabolismo e queimar calorias, além de trazerem aquela sensação gostosa de conforto – sobretudo nos dias frios. Conhecido como termogênese, a ideia do processo é aumentar a temperatura corporal, dando aquela estimulada no organismo.

E eles não servem apenas para isso. Os chás termogênicos têm ingredientes com ações antioxidantes, anti-inflamatórias e detox — podendo regular o paladar, aumentar o foco e muito mais. “Também são interessantes antes de treinar, pois, podem trazer um pique maior para a prática de atividade física” conta a nutricionista Gisele Haiek, em entrevista à Boa Forma. Importante citar que se o seu foco for emagrecer usando as propriedades dos termogênicos é preciso equilibrar alimentação e uma rotina de exercícios.

Além disso, fica o alerta de que esses chás possuem uma grande quantidade de cafeína, o que pode causar taquicardia e insônia — então não devem ser consumidos por quem tem gastrite, refluxo esofágico, hipertireoidismo, hipertensão e nem por gestantes.

Vamos aos chás?

CHÁ DE GENGIBRE

É anti-inflamatório, auxilia na diminuição de gases e desconfortos gástricos, indicado também para tratar a azia.

Modo de preparo: ferver 1 pedaço de 3cm em 500 ml de água filtrada por 10 minutos, desligar o fogo, abafar por 5 minutos e consumir.

CHÁ DE GUARANÁ

Continua após a publicidade

Sabia que o Guaraná é excelente para amenizar dores de cabeça, cansaço físico e mental, dor muscular e estresse? Ele é rico em propriedades medicinais energéticas, analgésicas, anti-hemorrágicas, estimulante, tônica e mais.

Modo de preparo: Dilua 4 colheres (de chá) de guaraná em 500 ml de água fervente, deixe repousar por 15 minutos e pronto, é só beber.

MASALA CHAI

O masala chai vem da Índia e é feito com uma mistura de especiarias e ervas aromáticas indianas. Rico em vitaminas A e C, essenciais para a saúde da pele, o chá ainda tem o efeito de aumentar saciedade, funções anti-inflamatórias e de melhora do foco e imunidade

Modo de preparo: Misturar 200 ml de água, 200 ml de leite (recomendo de amêndoas, castanhas ou coco), 2 col. chá de folhas de chá preto, 1 colher (chá) de gengibre fresco ralado, 1 pau de canela, 6 sementes de cardamomo trituradas, 1 anis-estrelado e levar ao fogo para ferver durante 10 minutos, desligar o fogo, abafar por 5 minutos e coar antes de consumir.

CHÁ DE CANELA

A canela ajuda na metabolização da insulina, auxiliando na absorção do açúcar que vem dos carboidratos além de ser termogênica. Essa especiaria ajuda a evitar o acúmulo de gordura corporal e possui ação anti-inflamatória.

Modo de preparo: coloque 1 canela em pau com uma xícara de água para ferver no fogo. Depois de levantar fervura, espere mais um pouco e desligue o fogo. Retire o pau de canela e consuma o chá.

Gostou e quer conhecer mais tipos de chás termogênicos? Leia a matéria completa em Boa Forma.