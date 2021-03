Anvisa libera registro definitivo para vacina de Oxford

A Anvisa anunciou nesta sexta-feira que concedeu o registro definitivo à vacina de AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19. Com o registro, a vacina pode ser usada de forma permanente pela população brasileira.

O imunizante, que teve o uso emergencial liberado em janeiro, é o segundo a obter o registro definitivo no Brasil, a primeira foi a vacina da Pfizer, que ainda não é distribuída no Brasil.

Agora, a vacina vai ser registrada com uma etapa de fabricação no Brasil, pela Fiocruz, que entrou com pedido de registro definitivo no dia 29 de janeiro. A Coronavac, que têm sido o imunizante utilizado na maioria dos brasileiros, só tem aprovado o uso emergencial.

Nesta semana, alguns países europeus suspenderam temporariamente o uso da vacina de Oxford depois do registro de alguns efeitos colaterais graves. No entanto, a OMS ( Organização Mundial da Saúde) segue recomendando o uso do imunizante, considerado seguro.