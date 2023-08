4 Itens para ter ao lado da sua cama e ter uma boa noite de sono

Ter uma boa noite de sono pode te proporcionar uma vida com muito mais bem-estar, tornando os seus dias ainda mais produtivos. Isso todo mundo já sabe, porém, você já ouviu falar em produtos que possam te ajudar a tornar isso realidade?

Atualmente, existe uma gama de produtos que proporcionam sensações de tranquilidade e conforto para o seu quarto. Pensando em tornar este momento ainda mais tranquilo, separamos uma lista com os 5 itens para ter ao lado da cama que te ajudarão a dormir muito melhor.

Mas lembre-se, nenhum dos itens dessa lista substituem um acompanhamento médico especializado, principalmente em casos de insônia ou de qualquer outro tipo de desregulação do sono. Esses produtos servem apenas para tornar este momento ainda mais confortável e aconchegante.

Inspire-se com as dicas abaixo e torne o seu sono um momento sagrado de autocuidado e relaxamento.

Spray Odorizante

Manter a casa limpa e cheirosa faz com que os nossos sentidos transmitam a sensação de tranquilidade para o nosso cérebro e, desta forma, conseguimos entender que pelo menos uma parte de nossas vidas possui algum tipo de organização.

Busque sempre manter a sua cama limpa, organizada e, claro, cheirosa. Alguns sprays odorizantes utilizam da ciência de aromaterapia para facilitar e engatilhar de maneira mais rápida a sensação de relaxamento.

Você pode borrifar pequenas quantidades desses odorizantes em seu travesseiro, cobertor e cama, horas antes de deitar. Alguns componentes vegetais harmonizam de maneira sútil, equilibrando essas múltiplas sensações no nosso corpo, como é o caso da lavanda e da flor-de-laranjeira, ótimas fragrâncias para utilizar nas roupas de cama.

Iluminação relaxante

A iluminação do ambiente influencia em todos os aspectos do seu sono. Se você não possui o costume de dormir com as luzes apagadas ou cai no sono com a televisão ligada, esta alternativa é para você. Aposte em uma iluminação dinâmica ao lado da sua cama, que permita controlar a intensidade ou simplesmente apagá-las quando não for mais necessário.

Continua após a publicidade

Alguns modelos utilizam da cromoterapia para deixar o ambiente com uma sensação mais intimista e até mesmo relaxante, te induzindo a eliminar os estímulos desnecessários. Uma boa dica complementar é deixar de lado todo e qualquer tipo de exposição às telas, como por exemplo, televisão e celular, por no mínimo de 30 minutos a 1 hora, antes de ir para cama.

Hora de autocuidado

Alguns produtos de skincare são ideais para serem aplicados antes de dormir, desta forma, você pode se concentrar em manter um autocuidado constante e tranquilo, além de deixar os produtos agirem de forma homogênea e por muito mais tempo no rosto.

Creme reparadores, tanto para as mãos, quanto para os pés, podem ser ótimos produtos para serem aplicados antes de deitar, assim como os protetores labiais e óleos umectantes para o cabelo.

Uma boa dica também é manter estes produtos e utensílios de massagem facial ao seu alcance, assim você pode fazer sua skincare diretamente da cama. Este com toda certeza será o seu verdadeiro sono de beleza!

Caderno para anotações e livros

Algumas pessoas possuem picos de criatividade antes de dormir, ou até mesmo meditam sobre suas vidas no momento em que deveriam apenas fechar os olhos e relaxar. Para você não perder nada sobre os seus pensamentos e ideias criativas, mantenha um bloquinho de anotações ou até mesmo um pequeno diário para você registrar estes pensamentos.

Um bom livro também pode te ajudar a eliminar a ansiedade dos pensamentos intrusivos e até mesmo te transportar para um universo cativante. O importante é não consumir nenhum conteúdo didático que irá te deixar completamente antenado e desviar sua atenção do sono.

Aproveite para transformar a hora de dormir em um momento de cuidado pessoal e relaxamento, pois o sono regular restaura a sua saúde, fortalecendo o seu físico e a sua mente.