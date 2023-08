Ventosaterapia: conheça os benefícios da técnica milenar chinesa

Você já deve ter ouvido falar de ventosaterapia. É uma prática antiga de medicina tradicional chinesa, que utiliza ventosas para melhorar a circulação sanguínea em áreas específicas do corpo. É um tratamento menos conhecido do que a acupuntura. O objetivo desse método é trazer bem-estar e alívio nas tensões musculares, além de facilitar a eliminação de toxinas presentes no sangue e nos músculos.

Por meio de sucção na pele, que cria um vácuo, há um deslocamento na derme, promovendo o aumento do fluxo sanguíneo. Tal efeito tem ação relaxante, contribuindo significativamente para o alívio das tensões e desconfortos. É um método muito utilizado por atletas (que, aliás, costumam ser fotografados com as marcas deste procedimento, que são círculos no corpo).

“Esportistas buscam algo que ajude a eliminar as dores e tensões musculares para uma performance melhor “, explica Ana Karolina Ribeiro, biomédica, esteticista e cosmetóloga. A ventosaterapia é amplamente utilizada como uma forma natural para aliviar a dor muscular.

Quais são as vantagens do método?

Na China, a ventosaterapia foi estabelecida como uma prática terapêutica oficial na década de 1950. Isso aconteceu após a realização de estudos conduzidos por acupunturistas que confirmaram a eficácia do tratamento. Desde então, essa prática se tornou popular no mundo e passou a ser usada por atletas e celebridades. “Além de possibilitar o relaxamento total do corpo, há o relaxamento da mente. Reduz dores e inflamações, melhora o fortalecimento dos vasos sanguíneos, elimina pontos de tensões e ajuda na circulação”, completa Ana Karolina Ribeiro.

A ventosaterapia ainda é controversa em algumas linhas medicinais, mas há estudos que analisam os benefícios potenciais da prática. Uma revisão de uma pesquisa, publicada a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine), descobriu que a ventosaterapia pode fornecer alívio para dores crônicas no pescoço ou nas costas. No entanto, há pouco acervo científico sobre para conclusões mais assertivas. Mas, o que existe afirma que a técnica é um método promissor.

Como é realizada a ventosaterapia?

Como citamos, esse é um tipo de tratamento no qual são usadas ventosas em partes do corpo. “Através de copos de vidro, acrílico ou silicone, que podem ser aplicadas em várias partes do corpo, muito comum nas costas. As ventosas pode ser movimentadas ou fixas por um tempo no determinado local do corpo”, acrescenta Elaine Barros, fisioterapeuta da Clínica Vanité.

“Esse tratamento pode ser indicado para pessoas com dores causadas por tensão muscular ou contraturas, inchaço nos braços, pernas ou pés e dor nas articulações, sendo também um bom complemento no tratamento da celulite”, completa Ana Karolina Ribeiro.

O tempo de duração da ventosaterapia pode variar, entre 5 e 15 minutos. Após a sessão, quando é usada uma grande quantidade de vácuo, a região pode ficar dolorida. “É normal observar marcas roxas onde teve a aplicação da ventosaterapia, isso ocorre por conta da sucção que é realizada com o aparelho”, explica Ana Karolina Ribeiro. As marcas somem naturalmente em um período de uma semana.

E quanto as contraindicações?

A ventosaterapia é contraindicada diretamente em inflamações cutâneas, ou qualquer lesão na pele e em orifícios corporais, fraturas ósseas e locais de trombose venosa profunda. Não é recomendado em caso de gravidez e em pacientes que usam marca-passo, são hemofílicos ou possuem condições semelhantes, façam uso de anticoagulantes, ou tenham doenças crônicas grave, como as cardíacas.

Vale ressaltar que antes de considerar a ventosaterapia ou qualquer outra terapia alternativa, é importante consultar um profissional de saúde qualificado para avaliar os riscos e benefícios específicos para o seu caso.