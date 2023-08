10 dicas para ter um verdadeiro glow up

Não precisa ser apaixonada por cinema para lembrar das incontáveis personagens que passam por uma transformação de beleza e, em um passe de mágica, tudo ao redor parece mudar. Desde que as redes sociais viraram o antro da autopromoção, a vida resolveu imitar a arte: o interesse pelo termo “glow up” se tornou exponencial –são mais de 43 bilhões de visualizações em vídeos que levam o conceito como assunto principal.

Se antes as transformações funcionavam como ferramenta para representar a evolução de um personagem, agora também servem para influenciar seguidores. Mas, além de refletir sobre esse fenômeno bem controverso, é possível tirar algum proveito? Buscar viver o nosso melhor, sem que isso envolva fazer mil procedimentos estéticos, é o começo. Para um verdadeiro glow up, comece por aqui:

Glow up de dentro para fora

Antes de mais nada, criar espaços de diálogo interno é essencial. “Perguntas simples do tipo ‘como estou me sentindo agora?’ são um belo ponto de partida, pois as respostas trazem que tipo de cuidado você está precisando”, afirma a psicóloga Carolina Halperin, e completa: “uma dica infalível é aproveitar as pequenas pausas que já ocorrem naturalmente ao longo dia, tipo aquela do cafezinho, para olhar para dentro.”

Separe alguns minutinhos do seu dia para algo que te faz bem

Qual foi a última vez que você dedicou um tempo a si mesma? O autocuidado fortalece a autoestima e nos deixa mais propensas a estar em relações e ambientes saudáveis. Para isso, não precisa de rotinas mirabolantes e mudanças radicais. “O mundo não vai parar para você se cuidar. O mais importante, portanto, é criar hábitos que sejam sustentáveis e congruentes com aquilo que você quer para sua vida”, segundo a psicóloga. Monte um quebra-cabeça, faça massagem nos próprios pés ou qualquer outra coisa benéfica para si mesma.

Cuide da sua pele

Lavar, hidratar e proteger do sol toda a pele do corpo é essencial para manter a saúde dessa região. Caso haja uma necessidade específica, o dermatologista consegue ajudar indicando produtos para o problema.

Beba água, durma bem e tenha uma boa alimentação

Sem sono de qualidade, dieta equilibrada, consumo de água e prática de esporte é difícil se sentir bem. O organismo precisa desses quatro fatores para seu funcionamento pleno, mas isso pode ser feito sem neuras. Comer um doce ou dormir menos algum dia, por exemplo, não é um erro. O importante é ter equilíbrio e buscar uma vida balanceada.

Faça meditação e cuide da sua saúde mental

Muita gente, na prática, só tem atitudes de autocuidados ligadas ao externo, mas cuidar de si vai muito além disso. “A autoestima se refere a um processo de autopercepção, e eu não me percebo como apenas um corpo físico flutuante, sem aspectos emocionais, pois sou um organismo como um todo”, explica Thais.

Continua após a publicidade

“Assim, se não cuidar da parte interna, você pode malhar horrores na academia, mas continuará se comparando com a mulher ao lado. O skincare em dia, mas a produção do colágeno prejudicada pelos altos índices de cortisol por tanto estresse diário. E por aí vai”, exemplifica Thaís, que termina: “nossa mente pode ser nossa melhor amiga, mas também nossa pior inimiga. Se o diálogo interno não está bem cuidado (e isso é reflexo de padrões construídos desde a infância), você seguirá se sabotando no autocuidado.”

Trace metas para os próximos meses

Olhar para frente com cuidado e calma é também importante para se guiar no presente. Não importa se o objetivo é viajar, ter um animal de estimação ou mesmo comprar um bem, saber a direção em que quer ir pode fazer toda a diferença.

Desapegue do que não gosta mais

Seja cabelo, roupa ou qualquer outra coisa da sua vida que não faz mais sentido para você, pensar se não chegou a hora de desapegar pode trazer uma transformação importante para seus dias.

Não guarde suas roupas preferidas para sempre

Sabe quando você compra algo incrível e nunca usa? Deixar esse hábito para trás e passar a utilizar em momentos que bater o desejo é se tratar com prioridade ‒ não é só aquele evento incrível que merece a roupa maravilhosa, você também!

Experimente coisas novas

Nós estamos em transformação a todo tempo, e experienciar novidades é um truque para entender cada vez mais o que você gosta. Desde comer uma fruta que nunca consumiu até testar a prática de alguma arte, não precisa ser nada mirabolante.

Mantenha hábitos de higiene

Algumas pessoas abandonam hábitos de higiene em detrimento de funções do dia a dia ou mesmo porque estão se sentindo mal. Entretanto, escovar os dentes, lavar o cabelo e tomar banho regularmente e de forma correta é essencial para perceber melhoras no seu estilo de vida.