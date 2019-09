Como ter mais orgasmos – o caminho para uma vida sexual satisfatória

Boa parte das mulheres está frustrada com sua vida sexual, mas diferentes soluções para reverter esse quadro já existem e são democráticas. Elas passam por repensar a forma como lidamos com sexo, buscar novas alternativas e estímulos, além de exercitar o autoconhecimento e o toque. Priorizando o próprio prazer, é possível encontrar caminhos para levar a própria sexualidade de forma leve

Neste episódio do podcast Senta Lá, CLAUDIA, as editoras Letícia Paiva e Isabella Marinelli recebem Mariana Stock, fundadora da Casa Prazerela, que promove encontros, terapias e cursos para mulheres em busca de autoconhecimento e mais prazer. Ela dá dicas certeiras para as mulheres refletirem sobre a própria sexualidade e encontrarem novas formas de satisfação sexual, com mais orgasmos e prazer.

Ouça no YouTube:

Ou no Spotify:

