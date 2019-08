Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas

Resiliência é a habilidade que uma pessoa tem de se fortalecer enquanto enfrenta uma situação adversa. Tem a ver com força, resistência e superação. É uma competência indispensável para perseguir os objetivos e conviver em sociedade. Você sabe como desenvolvê-la para enfrentar os próprios problemas, crescer e seguir em frente? No quarto episódio do podcast Senta Lá, CLAUDIA, a editora Alessandra Balles conversa com a confeiteira Cecília Victorio, que recebeu o diagnóstico de câncer no estômago quando seus filhos tinham cinco e sete anos, com a jornalista Ligia Bolognesi, que viu o companheiro ser friamente morto e investigou os criminosos até que fossem presos, e com a psicóloga Marina Vasconcellos (marinavasconcellos.com.br). São histórias emocionantes de mulheres que conseguiram lidar com problemas e tristezas extremas e adaptaram-se às mudanças. “Cada pessoa tem que encontrar na sua história de onde vai tirar essa força”, disse Marina. A resiliência é uma habilidade e pode ser desenvolvida e aplicada nas situações adversas da vida.