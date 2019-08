Você sabe como pedir aumento de salário?

No quinto episódio do podcast Senta Lá, CLAUDIA, as editoras Alessandra Balles e Isabella Marinelli convidaram Maria Eduarda Silveira, gerente de recrutamento da Robert Half, multinacional especializada em contratação, para mostrar o passo a passo para pedir aumento de salário. É preciso, sobretudo, analisar o momento do mercado, da empresa e o seu próprio.