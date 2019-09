Educação em sexualidade: como dialogar com crianças e adolescentes

No sexto episódio do podcast Senta Lá, CLAUDIA, a editora Letícia Paiva e a repórter Camilla Venosa conversam com Lilian Macri, pós-graduada em sexualidade pela USP. Ela atua no Projeto Afrodite, da Universidade Federal de São Paulo, que apoia mulheres sobre disfunções sexuais e também orienta famílias e educadores sobre educação em sexualidade.

Em nossa conversa, ela explica como e quando tratar de sexualidade com crianças e adolescentes. Essa discussão foi motivado por um assunto bastante comentado nos últimos dias. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu o recolhimento de histórias em quadrinho que estavam sendo vendidos na Bienal Internacional do Livro que acontecia na cidade. Fiscais da prefeitura foram ao estande do evento, gerando protestos por censura. O pedido foi negado em liminar da Justiça do Rio, sendo posteriormente autorizado em segunda instância por um desembargador até ser novamente derrubado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

