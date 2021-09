Após 15 anos, Tiago Leifert suspende contrato com a Globo

Nesta quinta-feira (9), a Rede Globo anunciou que o apresentador Tiago Leifert vai deixar o canal. O jornalista trabalhou por 15 anos na emissora e seus últimos trabalhos relevantes foram à frente do Big Brother Brasil (BBB) e The Voice Brasil.

Sua saída da Globo está programada para o dia 23 de dezembro deste ano, logo após o término do The Voice Brasil, e ele seguirá novos rumos em sua carreira. “Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento”, declarou sobre sua saída.

Leifert começou sua carreira na Globo em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da empresa televisiva no interior de São Paulo. Depois, migrou para o Sportv como repórter, em 2006, e logo virou editor-chefe do Globo Esporte, sendo o grande responsável pela mudança do formato do jornal esportivo.

Em 2012, assumiu a apresentação do The Voice e, desde então, foi crescendo profissionalmente dentro da emissora.

Em entrevista ao G1, o jornalista disse que já conversa há um tempo sobre deixar seu trabalho na Globo. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo”, disse.

Tiago é grato a tudo que a empresa lhe proporcionou nestes 15 anos de colaboração. “Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas”, salientou.

Ele ainda conta que não tem pressa para encarar os próximos capítulos que estão por vir. “Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente. Aqui dentro construí uma história linda no esporte, onde pude criar novos estilos e narrativas, fazer parte de três Copas do Mundo e uma Olimpíada”, lembra.

O jornalista recorda com carinho de seus últimos trabalhos e brinca que “tem um caso de amor com a Globo”.

“No entretenimento, pude estar presente na implementação de quatro formatos e estar à frente de 16 temporadas de realities, uma paixão do Brasil e também minha. Mais lindo ainda foi comandar o ‘Big Brother Brasil’, um fenômeno apaixonante, do qual sempre fui fã, e que teve edições recentes consideradas históricas. Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”, adiantou sua despedida.

Ainda não tem uma previsão de quem assumirá os programas que Leifert apresenta na casa como BBB e The Voice Brasil.