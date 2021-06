Saiba mais sobre a estreia do documentário de Juliette no Globoplay

Durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta sexta-feira (18), Juliette Freire, vencedora do BBB21, anunciou a estreia de seu documentário no Globoplay, serviço de streaming do canal. A produção estreia no dia 29 de junho e conta com seis episódios lançados por semana.

Para Ana Maria Braga, a advogada contou estar animada com a novidade: “Quando soube do interesse do Globoplay em fazer um documentário sobre minha trajetória, eu mal pude acreditar! Nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar uma coisa dessas, minha gente. Na verdade, eu ainda não me acostumei totalmente com essa ideia (risos)”.

O anúncio revelou alguns temas que serão abordados além do BBB, carreira e futuros passos na música. “A série documental revela a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com a família e amigos e momentos difíceis que mudaram sua trajetória, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de um AVC aos 17 anos”.

"É claro que fico muito honrada com o projeto, confesso que curiosa também. Só pelas imagens que tem sido captadas desde o momento que saí da casa, até depoimentos que sei que estão sendo colhidos, vem muita coisa por aí, heim?! Agradeço o carinho da equipe de pessoas incríveis que tem produzido esse projeto. Já vejo como meu xodó", comemora. A série, que mergulha na trajetória da paraibana que conquistou o Brasil, tem direção geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello. Juliette contratada pela Globo Para Juliette, o início de junho foi marcado pelo anúncio de nova contratada da Globo e também embaixadora do Globoplay. A maquiadora será protagonista de campanhas e irá promover o serviço de streaming nas redes sociais. "Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional e à uma empresa brasileira. Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros". Também esta semana, Juliette anunciou sua nova coleção com a C&A, que conta com mais de 90 modelos e todos com estética e estilo da advogada.