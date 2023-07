Threads: conheça a nova rede social que rivaliza com o Twitter

O Instagram realizou nesta quarta-feira, 05, o lançamento do Threads, a mais nova rede social de textos instantâneos, bastante semelhante com a proposta do Twitter, aparentemente, sua atual concorrente. Este lançamento chega dias após o Twitter revelar limites diários de leitura de posts.

Anunciada como um espaço para participar de conversas públicas e de atualizações em tempo real, a rede pode suportar posts com até 500 caracteres, além de links, fotos e vídeos com duração máxima de 5 minutos.

Com o Threads, os usuários poderão conectar sua conta junto ao Instagram, que soma mais de 2 bilhões de usuários. Na bio da rede social de fotos, o número de seguidores da nova rede ficará visível.

Além disso, os usuários do Threads poderão escolher quem pode responder à seus posts, podendo mantê-los públicos ou restritos através de filtros de segurança. Usuários bloqueados no Instagram permanecem bloqueados nesta nova rede.

Threads já está disponível para sistemas Android e IOS. Clique aqui para mais informações sobre esta nova rede.