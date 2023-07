Netflix divulga teaser da 4ª e última temporada de Sex Education

Uma das séries favoritas dos fãs da Netflix está de volta! A plataforma confirmou nesta quarta-feira (5) que a série estrelada por Asa Butterfield e Emma Mackey, Sex Education, voltará em 21 de setembro, com a sua quarta e última temporada. Mas é claro que o streaming não anunciou somente essa notícia agridoce, também liberou um teaser que revela o novo cenário dos protagonistas após os eventos da terceira temporada.

Na prévia, Otis, vivido por Asa Butterfield, está conversando com os alunos de Moordale, que agora estudam na Cavendish Sixth Form College, para fazer o grande anúncio de que será um terapeuta sexual, assim como sua mãe. Só que o protagonista se atrapalha no discurso e é ajudado por Eric, confirmando que Ncuti Gatwa estará de volta para a finalização do enredo, após o rumor de sua abrupta saída do elenco.

Vale lembrar que, antes de confirmar o fim da série, a Netflix já havia anunciado que esta seria a última temporada de Ncuti Gatwa, que será o novo protagonista de Doctor Who, e Emma Mackey.

“Tem sido incrível ver como essa série se conectou com as pessoas ao redor do mundo e esperamos que tenha feito vocês se sentirem menos sozinhos também. Escrever isso é agridoce já que tomamos a decisão da 4ª temporada ser a última da nossa série. Não foi uma escolha fácil mas na medida em que os temas da nova temporada eram formados, ficou nítido que era a hora certa para graduação”, destacou Luire Nunn, roteirista da série.

Os novos episódios de Sex Education estreiam em 21 de setembro.