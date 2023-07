Nova coleção de brinquedos para “Barbie: O Filme” é lançada

A Barbie está chegando com tudo nas nossas vidas e é claro que não poderia faltar uma coleção de bonecas inspiradas no novo filme, dirigido por Greta Gerwig. A Mattel anunciou uma nova coleção de brinquedos, que terá bonecas e carrinhos, todos na linha barbiecore. Os produtos devem chegar ainda esse mês no Brasil.

A nova linha da clássica boneca apresenta looks que refletem os estilos característicos de Barbie, Ken e novos personagens de Barbie, que eles conhecem em sua jornada enquanto exploram Barbieland e além. Assim, as bonecas tem a aparência de Margot Robbie e Ryan Gosling, que estão protagonizando o filme, com looks como os que já vimos em trailers anteriores, como o lindo vestido rosa e branco quadriculado, o macacão de lantejoulas ou a roupa de cowgirl rosa.

E a coleção vai para além das bonecas, apresentando vários playsets famosos do universo da boneca e que o filme retrata em detalhes, como uma mini réplica da icônica Casa dos Sonhos de três andares da Barbie e o deslumbrante Corvette rosa de Hot Wheels. “A nova linha de brinquedos Mattel captura perfeitamente a diversão e a alegria da Barbie que estão presentes no filme. Queremos que os fãs de todas as idades celebrem seus personagens e cenas favoritas do filme”, contou Lisa McKnight, Vice-Presidente Executiva e Chefe Global de Barbie & Bonecas, da Mattel.

A coleção conta com 9 bonecas, 3 carros, uma Casa dos Sonhos, entre outros produtos. A iniciativa chega em embalagens colecionáveis e estará disponível de forma física e online nas principais lojas em lojas de todo o Brasil e na página oficial da Mattel.