Fim do X: saiba como criar uma conta no Threads

Neste sábado (31), o X (antigo Twitter) foi desativado em território brasileiro após Elon Musk não cumprir com um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) de indicar um representante legal da empresa no país.

No entanto, para aqueles que ficaram órfãos do aplicativo, esse não é o fim desse tipo de rede social. Conheça algumas opções de plataformas para publicar pequenos textos e seguir interagindo com amigos na internet.

Alternativas de redes sociais parecidas com o X (Twitter)

Threads

Criada pela Meta em julho de 2023, a plataforma é atrelada ao Instagram. Por isso, para criar uma conta nela é preciso, antes, ter um login na rede social de fotos.

Continua após a publicidade

Ao baixar o aplicativo do Threads, você fará o login com seu e-mail e senha cadastrados no Instagram. Isso fará com que seus seguidores na rede sejam comunicados sobre a sua entrada na plataforma. Além disso, seus posts podem aparecer dentro do feed do Instagram.

Como no X, a plataforma é feita para publicação de textos de até 500 caracteres, mas há a possibilidade de postar fotos e vídeos.

Outras opções

Além da plataforma da Meta, há ainda opções como o Bluesky, criado pelo ex-CEO do Twitter, Mastodon, que já vem crescendo desde que Elon Musk comprou o antigo Twitter, Reddit, que permite textos mais longos, e o Tumblr, que teve seu ápice nos anos 2000.

Continua após a publicidade

Entenda caso do X no Brasil

Após fechar o escritório da empresa no Brasil, Elon Musk recebeu uma intimação para indicar um representante legal do X no país. O bilionário sul-africano, contudo, zombou da notificação e do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que não acataria a essa ordem.

A relação entre Musk e Moraes já é estremecida de longa data visto que o sul-africano já chegou a afirmar que o ministro havia interferido nas eleições de 2022 e que praticava censura.

Continua após a publicidade

Embora não concorde com a intimação de Alexandre de Moraes, o pedido por um representante legal está de acordo com a legislação brasileira. Por não ter cumprido dentro das 24 horas propostas, a plataforma foi suspensa por tempo indeterminado no país e ainda deverá pagar uma multa.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.