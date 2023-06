TikTok quer ampliar vendas no app e competir com Shein e Amazon

A ByteDance, startup detentora do TikTok, mantém sua estratégia de tornar a rede social um sucesso, mas dessa vez no segmento varejistas, replicando a mesma estratégia utilizada no Douyin, rede social de vídeos curtos da China.

No caso do TikTok, a empresa busca tornar a plataforma uma rival direta de sites de vendas terceirizadas como a Shein, Aliexpress e Amazon, utilizando uma seção intitulada Trendy Byte, com produtos virais no app que serão produzidos e comercializados pela própria ByteDance.

A rede social já possui uma seção chamada TikTok Shops, que segundo o próprio site do aplicativo oferece um serviço integral de comércio eletrônico, ou seja, links em vídeos para marcas venderem seus produtos, diretamente de sua conta.

Embora a estratégia do TikTok Shops tenha sido um sucesso na Ásia, em outras localidades a proposta vem enfrentando problemas no Ocidente, principalmente pela falta de adesão dos criadores de conteúdos, a fim de comercializar produtos ou dos próprios consumidores da rede que se incomodam com publicidade mascaradas de conteúdo independente.

Com estimativa de valor de 300 bilhões de dólares, a ByteDance quer ampliar sua fonte de receitas antes de seguir para o mercado de IPO, famosas ações em Bolsa.

Entretanto, a movimentação de realocar seus funcionários de localidades onde o TikTok Shops não funcionou reforça a ideia de inspiração na plataforma Douyin, app semelhante ao TikTok, que faturou mais de 10 bilhões de dólares na China com a venda de produtos dentro do próprio app.