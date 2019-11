SOS Família Digital: episódio fala de sextorção e assédio sexual online

Você já ouviu falar de Sextorção? A palavra é recente e define o crime digital de compartilhar fotos íntimas de outra pessoa sem autorização na internet. No terceiro episódio de S.O.S. Família Digital tratamos do assunto que foi mais pedido pela audiência de CLAUDIA: assédio sexual na internet. Para esclarecer as dúvidas sobre o tema, convidamos a psicóloga Juliana Cunha, da Safernet, ONG especializada em segurança e direitos humanos na Internet. Ela esclarece as atitudes que vítimas e família devem tomar ao se deparar com uma situação dessas. Assista o programa abaixo.