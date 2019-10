2a temporada de SOS Família Digital estreia com episódio sobre fake news

Como ajudar pais e filhos a combaterem desinformação nas redes sociais? As “fake news” são um fenômeno real da internet. Todo dia, milhares de informações falsas são compartilhadas causando sérios problemas de comunicação. Afinal, quando a informação tem algum ruído ou é de má qualidade, nossas decisões correm o risco de serem igualmente ruins, porque baseadas em dados incorretos. Como o termo ainda é muito novo, estamos todos ainda aprendendo a lidar e a identificar o que são esse tipo de material. Por isso, no programa de estreia da segunda temporada do S.O.S. Família Digital, convidamos o jornalista Rodrigo Ratier para nos ajudar a explicar o conceito – e encontrar formas de não sermos enganados e, ainda por cima, passar adiante mentiras, sem querer. Rodrigo faz parte do projeto do Projeto Vaza, Falsiane é um curso online que reúne as melhores formas de produzir conteúdo sobre o assunto para um público amplo.

Assista ao primeiro episódio abaixo: