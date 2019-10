SOS Família Digital: novo episódio entrevista influencers do bem

Muito se fala da influência negativa que as redes sociais. E realmente não se pode negar que, de alguma forma, a internet pode virar um lugar de compartilhamento de padrões inalcançáveis, bullying, ódio e negatividade. Mas também tem gente interessada e usar esse espaço para o bem, compartilhando exemplos de positividade. No segundo episódio da segunda temporada do programa S.O.S. Família Digital, conversamos com as influencers Patriccia Reis ( @patriccia.reis) e Bia Gremion (@biagremion) sobre como as plataformas digitais podem ser o ambiente perfeito para disseminar autoestima. As duas usam seus perfis no Instagram como um espaço de incentivo e divulgacão de assuntos importantes como o racismo e a gordofobia. Assista abaixo!