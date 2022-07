São Paulo vacinará crianças de 3 e 4 anos com comorbidades contra covid-19

A Prefeitura de São Paulo iniciará na próxima quarta-feira (20/07) a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência ou que sejam indígenas. O público estimado é de cerca de 15 mil crianças, e a decisão vem depois que o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da Coronovac para imunização dessa faixa etária na última sexta-feira (15/07). No dia 13 de julho, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já havia aprovado, de forma unânime, o uso emergencial do imunizante para esse público, sem restrições.

De acordo com a administração de Ricardo Nunes (MDB), prefeito da capital paulista, a vacinação não começará de forma geral para todo o público dessa idade (mais de 313 mil crianças entre 3 e 4 anos) porque a cidade não tem estoque suficiente de doses.

Os responsáveis dos pequenos que já podem receber o imunizante devem apresentar documento de identificação das crianças e um comprovante médico da condição de risco, como receitas ou relatórios com a identificação do paciente, número do CRM (Conselho Regional de Medicina) com carimbo do médico e com até dois anos de emissão. Seguindo o esquema vacinal já estabelecido para a população adulta, as crianças receberão a mesma dosagem de Coronavac, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose.

A prefeitura também informou que, a partir de quarta-feira, os responsáveis por crianças de 3 e 4 anos que não tenham comorbidades ou deficiências podem se inscrever nas UBS (unidades básicas de saúde) para receber eventuais doses remanescentes. Para isso, basta comparecer à unidade mais próxima de sua residência ou da escola e apresentar um documento com endereço e telefone.