Em um dia, Brasil registra mais de 80 mil casos de Covid-19

O Brasil registrou mais de 80 mil casos de Covid-19 apenas nesta terça-feira (7) – o maior número desde 25 de fevereiro, quando ficamos em 90.199 infecções. Com isso, a média móvel apresenta um crescimento acentuado de 144% em relação a duas semanas atrás, com 35.271 pessoas contraindo a doença por dia.

Também foram registradas 294 mortes pela doença, maior valor desde 24 de março, quando tivemos 200 óbitos notificados – alcançando o total de 667.400 vidas perdidas. Apesar do aumento, a média de mortes ainda é considerada estável por não ter sofrido uma variação superior a 15%.

O avanço constante da vacinação é um dos grandes responsáveis pelo menor número de mortes, já que o país conta com 83,16% da população imunizada com a primeira dose, e 77,52% com duas doses. Ontem, foram aplicadas 2.329.576 doses: 50.007 primeiras doses e 112.755 segundas doses.

