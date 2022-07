Rio de Janeiro vacina crianças de 3 a 4 anos contra a covid-19

Nesta quinta-feira (13), o município do Rio de Janeiro divulgou que a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 e 4 anos começa na sexta-feira, dia 15, e vai até o fim da próxima semana. O prefeito Eduardo Paes publicou nas redes sociais o anúncio. O imunizante em questão será CoronaVac, e, diferente de São Paulo, Paes não esperou a autorização do Ministério da Saúde.

A decisão tem como base o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo as informações do G1. A vacina para as crianças terá a mesma dose da aplicada em adultos e adolescentes, com o intervalo de 28 dias.

A aprovação do uso da vacina em crianças pela Anvisa aconteceu na última quarta-feira (13). Com o consentimento da agência reguladora, o Instituto Butantan anunciou a solicitação de que a CoronaVac fosse incluída no Programa Nacional de Imunizações para essas crianças.

No entanto, ainda é necessário o aval do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje (14) que a decisão da Anvisa será avaliada até a próxima segunda-feira (18). Confira abaixo o calendário atual do Rio de Janeiro:

Sexta (15): 4 anos

Sábado (16): 4 anos

Segunda (18): 4 anos

Terça (19): 4 anos

Quarta (20): 3 anos

Quinta (21): 3 anos

Sexta (22): 3 anos

Sábado (23): 3 anos