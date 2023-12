Réveillon em Copacabana: homenagem à Rita Lee, shows, segurança e mais

O tradicional Réveillon de Copacabana homenageia a cantora Rita Lee neste ano. A celebração contará com reforço na segurança, incluindo 3 mil policiais militares no patrulhamento e câmeras de reconhecimento facial para identificação de possíveis foragidos.

Haverá dois palcos mais próximos, oferecendo um show da virada, com aumento na segurança nos acessos e ao longo da orla do bairro da Zona Sul do Rio.

A novidade é a instalação de dois palcos agrupados próximo ao Copacabana Palace e à Rua República do Peru, visando uma melhor experiência para o público, com uma distância de cerca de 300 metros. A decisão foi baseada em um estudo que mostrou maior capacidade de agrupamento de pessoas nesse formato, em comparação ao ano anterior.

A celebração incluiu um espetáculo com 800 drones. A queima de fogos terá duração de 12 minutos em Copacabana, o epicentro da festa, e se estenderá a outros 10 bairros da cidade. Destaca-se a estreia de Bangu e Praça Mauá como novos locais para as comemorações.

Continua após a publicidade

Shows da virada em Copacabana

O réveillon em Copacabana terá um maestro e uma orquestra sinfônica coordenando músicos, fogos de artifício e a plateia, de acordo com a SRCOM, a empresa encarregada da organização do evento. O show pirotécnico será realizado por 10 balsas distribuídas ao longo da orla.

No primeiro palco, se apresentarão Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Nattan e a Imperatriz Leopoldinense. No palco dedicado ao samba, teremos Jorge Aragão, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Belo e a Unidos do Viradouro.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento será transmitido para todo o mundo. O Show da Virada da TV Globo será realizado diretamente de Copacabana, com transmissão também pelo Globoplay. Além disso, haverá palcos em outros 9 bairros do Rio de Janeiro: Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Praça Mauá e Bangu.

Continua após a publicidade

Segurança na virada do ano em Copacabana

Em atendimento às solicitações das autoridades de segurança, o evento terá uma expansão nos equipamentos utilizados pelos agentes, incluindo 61 torres de segurança, 800 grades, 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote.

A Polícia Militar será encarregada do acesso e revista nos locais da festa em todo o Rio de Janeiro, utilizando, além dos detectores de metal, plataformas de observação para uma visão aprimorada da região.

O contingente de agentes será 11% maior em comparação com o ano anterior. Além de Copacabana, a Barra da Tijuca, também frequentada por muitos durante a virada do ano, contará com reforço no policiamento. Ambos os locais terão câmeras integradas a bancos de dados, permitindo a identificação de veículos roubados e o reconhecimento facial de foragidos.

Continua após a publicidade