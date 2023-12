Viagem em casal: 5 destinos românticos para o Ano Novo

Apesar do réveillon ser sinônimo de agito e grandes celebrações, muitos preferem fugir dessa energia caótica das praias e curtir a virada do ano em lugares mais reservados e intimistas. Aliás, para certos casais, encontrar uma ambientação romântica pode ser a opção ideal para fugir da “bagunça” e driblar a superlotação provocada pelo Ano Novo.

Pensando nisso, separamos cinco destinos ideais para aproveitar a dois, sem toda a intensidade que o feriado pode trazer. Ah, e não se esqueça: é possível encontrar hospedagens a preços incríveis em todas as cidades listadas através do Booking.

Destinos românticos para o Ano Novo

Monte Verde, Minas Gerais

A menos de 200 km de São Paulo (o que dá, em média, uma viagem de três horas e meia de carro, dependendo do trânsito), Monte Verde se destaca por sua vibe rústica, repleta de pousadas que apostam em uma experiência romântica que entra em completa sintonia com o clima frio da Serra da Mantiqueira.

Aliás, a maioria dos estabelecimentos da vila conta com lareira, potencializando ainda mais essa energia de recolhimento e tranquilidade tão almejada pelos visitantes.

Sendo assim, já separe o vinho, o fondue e aquele filminho relaxante para experimentar um Ano Novo na mais absoluta paz. Para melhorar, no dia seguinte ao feriado, é possível encontrar dezenas de trilhas para apreciar todo o charme da região.

Gramado, Rio Grande do Sul

Não há como não viver um réveillon romântico em Gramado: desde a arquitetura europeia, até o clima mais frio e as decorações natalinas que duram até o começo de janeiro, a cidade entrega todos os elementos de um feriado aconchegante, reservado, e sem dúvidas, mágico.

Chapada dos Veadeiros, Goiás

Se você é daquelas que precisa se sentir profundamente conectada com a natureza, a Chapada dos Veadeiros é o lugar mais recomendado.

Com destaque para as cachoeiras imponentes e vistas exuberantes (incluindo um dos melhores céus estrelados do Brasil), o Ano Novo por lá pode ser extremamente introspectivo (espere altas doses de silêncio e uma grande oportunidade para refletir e traçar novas metas a dois).

Campos de Jordão, São Paulo

É impossível criar uma lista de destinos românticos sem citar a nossa “Suíça Brasileira”. Com a sua arquitetura alpina localizada no interior de São Paulo, Campos de Jordão traz uma gastronomia afetiva (o que inclui muitos fondues e chocolates) e uma landscape deliciosamente aconchegante.

Quem deseja um passeio mais contemplativo pode apreciar locais como o Parque Estadual de Campos de Jordão (que conta com o Horto Florestal e o Pico do Itapeva), ou então, o bairro Capivari, repleto de lojinhas artesanais, bares intimistas e restaurantes encantadores.

E, claro, quem prefere fugir das multidões (mas não quer deixar de viver uma boa aventura), pode apostar em atrações mais radicais, como arvorismo, tirolesa e muito mais.

Trancoso, Bahia

Trancoso pode ser a melhor opção para os casais que não querem abrir mão de uma boa praia (mas também desejam escapar das superlotações).

Conhecida por ter uma excelente estrutura hoteleira, a região oferece inúmeras hospedagens mais privativas, além de paisagens de tirar o fôlego.

Inclusive, mesmo sendo bastante procurada, a energia do local é inegavelmente intimista, pois costuma ser mais popular entre casais. Sendo assim, espere um paraíso tropical com uma energia mais voltada à tranquilidade do que o agito.

Gostou? Não esqueça de fazer a sua reserva pelo Booking.