Princesa prisioneira: filha do emir de Dubai diz ser “refém” do pai

Em vídeo publicado pela BBC, a princesa Latifa bint Mohammed bin Rashid, de 35 anos, afirma que se tornou refém em uma mansão. As gravações foram feitas pela própria princesa em um celular contrabandeado.

“Sou uma refém. Este local foi convertido em prisão e todas as janelas estão fechadas com grades. Há cinco policiais do lado de fora e duas policiais do lado de dentro”, conta a princesa.

O vídeo, assim como outras gravações, foram cedidos por amigos de Latifa, que buscaram a atenção da mídia depois que as mensagens pararam de forma abrupta no ano passado e não obtiveram mais notícias da princesa.

Latifa, que é filha do emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktum, disse estar gravando o vídeo de dentro de um banheiro, porque “é o único cômodo com uma porta que posso fechar.”

Na gravação, Latifa também diz estar preocupada. “Eu me preocupo todos os dias com a minha segurança e com a minha vida. A polícia me disse que ficarei na prisão por toda minha vida e que nunca mais verei o sol.”

A princesa, que já tentou fugir de Dubai duas vezes, sendo a mais recente tentativa em 2018, diz que está “há mais de um ano, em confinamento solitário. Sem acesso a ajuda médica, sem julgamento, sem cobrança, nada.” “Não estou segura aqui”, finaliza.

O Reino Unido e tentativa de intervenção

Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, declarou estar preocupado com o caso da princesa desaparecida e Dominic Raab, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, disse que gostaria de ter provas de que Latifa está “viva e com boa saúde.”

“Essas imagens são muito angustiantes. É um caso muito difícil. E acho que é preocupante”, declarou o ministro. O caso está sendo investigado pelo comissário de direitos humanos da ONU, que questionará os Emirado Árabes Unidos sobre a princesa.