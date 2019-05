Polícia apura denúncia de maus-tratos a cão, mas encontra réplica

A polícia de Baependi, no interior de Minas Gerais, recebeu uma denúncia de maus-tratos a um cachorro da raça rottweiler. Para apurar o caso, os policiais foram até o local, um sítio. Quando chegaram, se depararam com uma situação inusitada: o cão, na verdade, era um enfeite de plástico.

Na denúncia, a informação era de que o cachorro estava preso por vários dias em uma corrente, exposto ao sol e sem acesso a água ou alimentos. De acordo com as informações do G1, o adorno era usado por um casal de idosos, os donos do sítio, para assustar e afugentar ladrões.

O enfeito usado pelo casal de idosos: confusão com maus-tratos

