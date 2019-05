Mulher grava ex confessando estupro e o faz pegar 4 anos de cadeia

Uma mulher que foi estuprada pelo namorado enquanto ela dormia pode finalmente o ver atrás das grades. Em 2017, Jade Bailey-Reeks, de 21 anos, percebeu que havia sido violentada por Haydon Davis-Patton, 23, ao acordar e notar que estava seminua em sua casa em Newcastle, Inglaterra.

A princípio, a jovem, que trabalha como cuidadora, estava incerta se a polícia consideraria o ataque como estupro, já que ela e Haydon estavam começando a namorar. Mas, cerca de um mês depois, quando ele apagou do celular dela as mensagens em discutiam o ocorrido, ela teve certeza de que ele havia cometido um crime.

Por não ter evidências fortes contra o namorado, ela o gravou escondido enquanto ele admitia o que havia feito. “Eu não sei por quê eu fiz aquilo. Não tenho realmente nenhuma explicação”, diz Haydon na gravação.

Ao ser questionado sobre quanto tempo o ataque durou, ele alegou ter sido cerca de um minuto. Também é possível ouvir Jade dizer “Eu não sei se é ok o que você fez enquanto eu dormia. Não sei, já que estamos juntos”.

Ao Daily Mail, Jade conta que na noite em que foi estuprada, ela havia trabalhado por dois turnos e estava exausta. Os dois dividiam uma cama de casal, mas ela dormia o mais longe dele possível. Até então, eles não tinham tido relações sexuais, pois ela não queria.

“Eu não tinha certeza do quão sério tudo aquilo era, mas não conseguia pensar em outra coisa. (…) Depois do que aconteceu, ele tentou me convencer de que não tinha problema. Que era normal, que homens fazem isso o tempo todo. Hoje eu sei que não foi ok. Foi estupro.”

Haydon foi condenado a uma pena de quatro anos de prisão, além de ter recebido uma ordem de restrição que o proíbe de se aproximar de Jade.

