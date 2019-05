Viúvo, pai se veste de mãe para participar de homenagem na escola da filha

View this post on Instagram

ANTES DE ME JULGAR, vejam todas as FOTOS E O VÍDEO NO FINAL !!! Pessoal, como sabem eu e a Luna perdemos a @stellanoleto … e todo dia das mães é extremamente delicado para ela… e dessa vez ela falou: “Papai.. estamos ensaindo uma música para o dia das mães… mas eu não tenho mamãe… minha mãe foi morar com papai do céu …” Eu, de todas as formas tentei persuadi-la para que a vó ou tias fossem representando a “mãe” dela, porém sem êxito…. ela quem me pediu com os olhos cheios de lágrimas.. para que eu fosse a mamãe dela por um dia… pediu-me barba rosa e peruca loira igual a da mãe original dela … pois bem .. está aí o resultado … e quero deixar a seguinte mensagem … : “ A morte é inevitável, mas não precisamos passar por isso de forma TRISTE… concordam? Luna ! Te amo ! Foi IMPAGÁVEL ver seu sorriso no rosto ao me ver de “mamãe” …