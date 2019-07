Pedro Cardoso fala sobre polêmica com Fátima Bernardes

Em participação no Programa da Maisa, do SBT, neste sábado (27), o ator Pedro Cardoso esclareceu uma antiga polêmica na qual se envolveu em 2014, quando foi convidado para o Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.

Na ocasião, o matinal discutia o tema “mau humor pela manhã” e, ao final da atração, o artista fingiu estar dormindo no sofá para não ter que dançar com os outros convidados.

+ Declaração no Encontro acaba em separação e agita cidadezinha do interior

O ator explicou que, devido ao tema do programa na ocasião, ele tentou fazer uma piada e fingir que estava mal-humorado, já que a atração é gravada ao vivo pela manhã.

“Fiz uma brincadeira, fiquei dormindo no sofá. Pessoas falaram que eu tinha ido lá para agredi-la”, justificou-se, acrescentando que admira muito Fátima Bernardes.

Leia também: Ronnie Von e Celso Zucatelli são demitidos da Gazeta

+ José Roberto Burnier pede licença para tratar doença séria