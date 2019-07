José Roberto Burnier, de 58 anos, âncora do “Em Ponto”, programa matinal da GloboNews, pediu licença para tratar uma doença séria, de acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

O apresentador deve se afastar por pelo menos três meses para fazer tratamento de um câncer bucal. Ainda não ficou definido no canal quem irá substituí-lo durante o afastamento.

Burnier está na GloboNews desde 2018, onde apresentou, entre outros programas, o “Globo Rural” e o “Bom Dia São Paulo”.