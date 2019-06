Declaração no Encontro acaba em separação e agita cidadezinha do interior

Durante a edição de Dia de Namorados do programa Encontro com Fátima Bernardes, em 12 de junho, a apresentadora foi à plateia contar a história de uma mulher que estava vestida com uma camiseta com uma foto de um casal.

Vitória Medeiros aproveitou a oportunidade para se declarar para o amado e contar como eles haviam se conhecido. “Logo que eu o vi, me apaixonei. Quis o telefone dele, me passou e ficamos nos falando pelo WhatsApp. Começamos a nos falar desde outubro do ano passado, mas nos vimos apenas uma única vez e foram três dias”, contou.

A história viralizou nas redes e agitou a cidade de Bodocó, no interior de Pernambuco, onde vive Ronaldo, o homem de quem Vitória falou. Ele passou a ser acusado de trair a esposa e enganar Vitória, o que ele nega.

Ronaldo divulgou um vídeo ao lado da filha e de Ana, mulher que ele garante ser sua ex-esposa. “Vou aproveitar esse momento de fama… Parece que estou melhor que o Neymar, né? Ninguém sabe nada da história, ninguém conhece os bastidores. As únicas pessoas a quem eu devo explicação estão aqui”, disse.

Em entrevista para UOL, ele garante que está separado de Ana desde meados de 2018 e que ela sabia de seu namoro com Vitória. Ele também afirmou que não mantém mais nenhum contato com Vitória, sem esclarecer o porquê de o caso ter causado tanto furor se ele já não estava mais vivendo com a esposa.

Vitória afirma que sabia da mulher de Ronaldo, mas que o fato de ele não tê-la assumido publicamente depois da declaração no programa de Fátima fez com que ela terminasse a relação. “Apaguei as fotos, bloqueei do WhatsApp. Não temos mais contato. Eu praticamente o excluí da minha vida”, contou.

Vitória e Ronaldo se conheceram pela internet em outubro e começaram a relação virtualmente. Como ela mesma contou no programa, eles só haviam se encontrado uma única vez em Ouricuri, cidade vizinha a Bodocó, para onde Vitória viajou.

