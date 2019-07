Ronnie Von e Celso Zucatelli são demitidos da Gazeta

Os programas Todo Seu e de A a Zuca, de Ronnie Von e Celso Zucatelli, respectivamente, foram cancelados pela TV Gazeta. De acordo com a emissora, os formatos não estavam atingindo bons resultados comerciais e por isso deixarão de existir. Os dois apresentadores foram demitidos.

Ronnie Von tinha 15 anos de casa e Zucatelli, três meses.

Leia o comunicado da TV Gazeta:

A TV Gazeta comunica que está cancelando de sua grade os programas de A a Zuca, de Celso Zucatelli e Todo Seu, de Ronnie Von, a partir do dia 22 de julho. A decisão está fundamentada na análise do cenário macroeconômico, que tem gerado impacto no resultado comercial das atrações, e na responsabilidade da emissora de manter seu orçamento equalizado. A TV Gazeta agradece Ronnie Von pela dedicação e parceria de uma jornada de quinze anos e lhe deseja pleno sucesso nos próximos passos. Ao Zucatelli, cuja relação durou poucos meses, fica o reconhecimento pelo empenho e entusiasmo. A grade da emissora está em reestruturação para atender às demandas do momento.

