Novo iPhone: as mudanças mais esperadas no modelo da Apple

O lançamento do novo iPhone está marcado para dia 12 de setembro, mas as especulações sobre o novo modelo começaram a circular há meses.

Não é para menos: a Apple está em terceiro lugar no ranking mundial de venda de celulares. De acordo com um relatório da Strategy Analytics, foram 16,9 milhões de unidades do iPhone 7 arrematadas durante o segundo trimestre de 2017 ao redor do mundo. Para se ter uma ideia, o Galaxy S8 da Samsung, lançado apenas alguns meses depois, registrou 10,2 milhões de dispositivos entregues no mesmo período. Isso significa quase 65% a mais que o concorrente.

Já na semana passada, enquanto os olhos dos fãs estavam vidrados a qualquer movimento, os desenvolvedores de um dos maiores sites norte-americanos de tecnologia, o 9toMac, conseguiram misteriosamente um acesso ao Golden Master do iOS 11 às vésperas do lançamento oficial. Na comunidade iOS, essa é tida como a edição final da plataforma, ou seja, basicamente o que será liberado para os usuários após a fase Beta de testes.

Se está inclusa no grupo dos curiosos, confira alguns dos principais rumores sobre o novo gadget:

1. Não haverá a geração S – como 7S e 7S Plus

O desenvolvedor Steven Troughton-Smith encontrou evidências na versão final do código do iOS 11 de que não haverá a geração S. Segundo ele, nas linhas do sistema operacional é possível encontrar menções a um iPhone X e também aos smartphones “iPhone 8” e “iPhone 8 Plus”.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

2. Tela infinita sem botão na parte frontal

Acredita-se que a o botão de início também desaparecerá no modelo, fazendo com que a tela seja ainda maior.

E isso nos leva ao próximo tópico:

3. O futuro chegou: desbloqueio através de reconhecimento facial

Touch ID? Coisa do passado. O reconhecimento da digital deve ser substituído pelo Face ID. Será possível desbloquear o aparelho, bem como efetuar compras na Apple Store e preencher senhas no Safari, a partir do reconhecimento facial do dono.

Face ID enrollment process (with layout issues on first page) pic.twitter.com/KczOHEy9ir — Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017

4. A câmera traseira será ainda mais poderosa

A publicação revela também as melhorias no sistema de iluminação para registro de fotos. Será possível produzir diferentes efeitos com as capacidades de detecção de profundidade da câmera dupla do celular — no 7 Plus já contávamos com o Modo Retrato, que desfoca suavemente o fundo. Lembra? (Abaixo)

Luz de contorno, luz natural, luz ambiente, luz monocromática e luz de estúdio estariam entre as opções do recurso. Para quem é fã de vídeos, boa notícia também. Novas combinações de velocidade de captura e resolução, ainda mais avançadas, estão por vir.

5. Emojis animados ❤

Precisa dizer mais alguma coisa?

Oh man. Is the world ready for new 3D emoji in iOS 11's iMessage? (via @9to5mac) pic.twitter.com/vBpoeuOFlX — Cabel Sasser (@cabel) September 9, 2017

Bateu um frio na barriga de ansiedade? Calma! Todos os lançamentos da Apple chegarão a público nesta terça-feira, durante a clássica apresentação da marca no Steve Jobs Theater.