iPhone 8 e iPhone X carregam sem cabo e têm câmeras melhores

O suspense acabou. Apple anunciou nesta terça-feira (12) seus novos smartphones iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Confira o nosso resumo do que há de novo:

iPhone 8 e 8 Plus

Câmera

O iPhone 8 chega com câmera de 12 megapixels com um novo sensor, maior profundidade, novo filtro de cor e estabilização óptica de imagem. Além do tamanho, assim como na geração 7, o diferencial do iPhone 8 Plus é o sistema duplo de câmeras: uma lente de abertura f/1.8 e outra f/2.8. Mais uma vez, essa versão também apresenta o Modo Retrato, que desfoca o fundo das fotografias.

Realidade aumentada

Os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus são os primeiros celulares criados para a realidade aumentada, segundo Tim Cook, o presidente da Apple. As câmeras também contam com calibragem especial para esse tipo de tecnologia, mesmo em ambientes com iluminação a desejar.

Recarga sem fio

Os novos membros da família também vêm aptos a receber recarga de bateria sem utilizar qualquer tipo de cabo. O carregamento sem fio já era realidade em alguns de seus principais concorrentes, mas só agora chega à maçã. Detalhe que, para aproveitar esse atributo, será necessário adquirir um acessório vendido separadamente.

iPhone X

O grande momento do lançamento foi o anúncio do aguardado iPhone X (ou iPhone 10, sem algarismo romano), o modelo premium em comemoração aos 10 anos do aparelho. Além das novidades já citadas na geração 8, ele também conta com…

Corpo de vidro

Depois de alguns anos sem mudanças significativas na aparência, o novo modelo vem repaginado. O corpo do dispositivo é praticamente todo construído em vidro com uma moldura em metal.

Tela infinita sem botão home

A tela é infinita; logo quase toda a face frontal do celular é ocupada pelo display OLED (com maior definição) e um corte superior para abrigar a câmera frontal e seus sensores. Este também é o primeiro da linha a dispensar o botão de “home”.

Reconhecimento facial

Em vez do Touch ID, com reconhecimento biométrico, agora temos o Face ID. Isso significa que o gadget reconhecerá seu dono através do mapeamento facial. A empresa garante: os sensores foram desenvolvidos para mapear o rosto de forma 3D, sendo assim impossível desbloqueá-lo com uma foto ou com o rosto de outra pessoa parecida (ou gêmea). Segurança é a palavra-chave aqui.

Animojis

O mesmo recurso permite que sejam criados emojis com os movimentos faciais do usuário. O iMessage e, provavelmente, outros apps compatíveis poderão enviar essas animações.

Cores dos novos iPhones

iPhone 8 e 8 Plus: prata, dourado e preto.

iPhone X: prata/branco e preto.

Preços dos iPhones 8 e X

iPhone 8: a partir de 699 dólares.

iPhone 8 Plus: a partir de 799 dólares.

iPhone X: a partir de 999 dólares.

Não há previsão de data de chegada ao Brasil.