Dois homens foram condenados à morte pelo estupro de uma menina de 8 anos no estado de Madhya Pradesh, na Índia. A sentença dada na terça-feira, dia 21, foi uma das primeiras anunciadas depois de uma nova lei do país, que permite acelerar processos judiciais envolvendo violência sexual contra crianças.

O caso aconteceu há dois meses. Os agressores, de 20 e 24 anos, esperaram a menina em frente à escola e a levaram para um lugar isolado. No local, os criminosos estupraram e degolaram a criança. Acreditando que ela estava morta, abandonaram o corpo. Entretanto, a vítima sobreviveu e foi socorrida por vizinhos. No hospital, passou por procedimentos cirúrgicos e segue internada em estado grave.

Clamor popular

Outro episódio de agressão também chocou o país há cerca de dois meses. O crime foi cometido em Jammu, ao norte do território indiano, por oito homens. Eles foram acusados de assassinar uma menina de 8 anos depois de violentá-la por vários dias. Em reação ao crime, o governo já havia endurecido as penas para casos similares.

Só em 2016 foram registradas 40 mil denúncias de violência sexual na Índia. Algumas associações suspeitam, no entanto, que esse número seja apenas uma porcentagem do total real de agressões por conta da subnotificação. Atualmente, são mais de 100 mil processos de estupro pendentes de resolução na justiça do país.

