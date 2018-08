Como a Lua cheia de 26 de agosto vai afetar cada signo

Susan Miller, a astróloga mais famosa do mundo, dá a previsão de como cada signo será afetado pela Lua cheia que acontece no próximo dia 26 de agosto.

Confira as previsões da astróloga Susan Miller para cada signo:

Leão

22/7 a 22/8

Para a data, espere receber notícias boas sobre sua conta bancária. Você receberá um dinheiro vindo do seu excelente desempenho na carreira envolvendo algum projeto especial.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 26, uma linda Lua cheia iluminará sua casa do casamento e das parcerias. Será uma das melhores noites do ano e lhe abrirá caminho para se aproximar ainda mais do parceiro.

Libra

23/9 a 22/10

No dia da lua cheia, espere ser reconhecido pelo projeto de trabalho que você tanto se dedicou. Além disso, clientes e colegas de equipe irão ficar impressionados com seu desempenho.

Escorpião

23/10 a 21/11

Um momento especial chegará no dia 26, com a Lua cheia iluminando seu setor do amor. Com o apoio de Saturno, você e seu parceiro farão planos. Um triângulo dourado ligará as áreas da amizade, das viagens e dos laços. Se estiver comprometida, a Lua aumentará a intimidade entre vocês dois.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua cheia, no dia 26, será a cereja do bolo, com foco no lar. É provável que você receba convidados em casa ou participe de algum evento ou reunião familiar.

Capricórnio

22/12 a 20/1

No dia 26, ocorre uma das Luas cheias mais felizes do ano, iluminando seu setor das viagens. Netuno, em conjunção com a Lua, deve levá-la a escolher um destino litorâneo ou algum lugar com um lago – estar perto da água será fundamental. Aproveite para escapar com o parceiro e com os filhos, desfrutando de um tempo de qualidade em família.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia do final do mês virá de mãos dadas com Netuno, planeta das artes, favorecendo projetos criativos. Avalie sempre se é possível monetizá-los.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia do dia 26 no seu signo leva à conclusão de um projeto importante, o que deve ocorrer quatro dias antes ou depois. No final do mês, Júpiter, planeta dos presentes, se une a Netuno, da criatividade, trazendo reconhecimento a projetos e realizações.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia do dia 26 favorece o setor da privacidade, estimulando sua intuição. Procure escutar essa voz interna, pois ela irá protegê-la e encorajá-la de várias formas.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 26, a Lua cheia irá iluminar a parte mais sociável do seu mapa. É a hora certa de preparar uma festa ou sair. Chame os amigos, relaxe e se divirta. Vibrações reconfortantes de Saturno lhe darão a sensação de estar no controle da sua vida e impulsionarão sua criatividade.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Uma Lua cheia espetacular acontece no dia 26 – a mais importante do ano para você. O foco estará nas conquistas de trabalho. Nesse período, surgirá um belo triângulo dourado, indicando a solução de um problema familiar.

Câncer

21/6 a 21/7

No dia 26, a Lua cheia em Peixes abre oportunidades para viajar e se divertir. Saturno estará no seu setor das parcerias e do casamento. Isso pode significar uma mudança no amor ou um novo colaborador nos negócios.

