Mulher é espancada por quatro horas por homem que conheceu na internet

Elaine Perez Caparroz, de 55 anos, foi espancada durante quase quatro horas por Vinícius Batista Serra, de 27, e está internada em um hospital no Rio de Janeiro. O rosto, que sofreu fraturas, irá precisar de cirurgia reparadora.

A mulher conheceu o rapaz pela internet e os dois trocavam mensagens há cerca de oito meses até que marcaram um jantar na casa dela. Elaine conta que as agressões começaram quando ela estava dormindo.

“Ele falou então: ‘deita no meu ombro para a gente dormir abraçadinho, pra dormir juntinho. Aí eu falei: ‘tá bom’. Eu acordei com ele me esmurrando a cara”.

Para a Polícia, Vinicius espancou Elaine por ela ser mulher e por isso ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O rapaz disse que tomou vinho, dormiu e acordou em surto.

Elaine só foi salva porque os vizinhos ouviram seus gritos e chamaram ajuda. “Ela está com uma fratura no nariz, que está causando problemas de respiração. Quebrou o maxilar, quebrou os dentes. É inacreditável que isso possa acontecer tão perto da gente”, contou o irmão de Elaine, Rogério Peres, ao “Fantástico”.