Homem que espancou mulher já foi denunciado por agredir irmão deficiente

Vinícius Serra, de 27 anos, que espancou a empresária Elaine Peres Caparroz por cerca de quatro horas, já tem passagem pela polícia por violência. O pai do rapaz, Zacarias Batista de Lima, foi quem denunciou o filho por agredir o irmão, Diego, que é deficiente, segundo informações do jornal O Globo.

A queixa aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2016 por volta das 2h30. Zacarias foi despertado por gritos e encontrou Vinícius aplicando golpes de jiu-jítsu no irmão.

Segundo o pai, Vinícius suspeitava de que Diego havia pegado R$ 1 200,00 dele. O pai contou na delegacia que o filho era faixa roxa de jiu-jítsu e “andava muito destemperado”. Na briga, Vinícius chegou a acertar o pai com um soco.

O caso chegou ao Juizado Especial Criminal depois que a vítima, Zacarias, desistiu da denúncia contra o filho.

Entenda o caso

O caso de Elaine ganhou grande repercussão após ter sido mostrada pelo “Fantástico” do último domingo (17). Ela conheceu o rapaz pela internet e os dois conversavam há oito meses até que foram jantar no apartamento dela, no Rio.

Elaine contou que acordou com Vinícius a esmurrando no rosto. A violência durou cerca de quatro horas. Vinícius também ameaçou funcionários do condomínio em que a vítima mora, na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio.

Segundo os relatos, os vizinhos acharam que se tratava de uma briga de casal. Só quando os gritos de socorro ficaram mais fortes é que acionaram o zelador e os seguranças. Quando foi encontrada, Elaine estava deitada sob uma poça de sangue.

As agressões, que aconteceram no sábado (16), duraram por volta de 1h até quase 5h30. Foram socos, mordidas e outros golpes. Vinícius disse que bebeu vinho e acordou em surto.

Por causa das agressões, a mulher terá que passar por cirurgia reparadora. O filho dela, o lutador Rayron Gracie, publicou uma homenagem à mãe nas redes sociais.