Jornalista pede demissão ao vivo no Globo Esporte

O apresentador Kaio Cézar chamou atenção ao pedir demissão ao vivo no Globo Esporte local, na tarde de sábado (16). Ele fazia parte da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.

Durante os créditos finais do programa, antes de sair do estúdio, o jornalista se despediu e fez o pedido de demissão. “Bom pessoal, o Globo Esporte ficando por aqui e eu também fico. Não abro mão do respeito nem da dignidade para estar em lugar nenhum”, disse.

Filho do radialista Luis Bilal, o locutor esportivo estava Sistema Verdes Mares de Comunicação há 11 anos e publicou uma nota de esclarecimento em seu Facebook. “Nos anos de empresa, cometi, lógico, muitos erros. Todos, no entanto, no âmbito profissional, ainda assim julgo ter passado bem, sem qualquer falta grave”, escreveu.

Leia mais: Débora Nascimento e José Loreto estão separados

“Nunca um erro de ordem ética, no sentido de diminuir algum colega enquanto pessoa, por exemplo, ou assediá-lo moralmente’, continuou. “É só ir atrás e você vai ver que mantive minha linha, com retidão. Jamais ofendi a honra pessoal muito menos a família de alguém no meio de uma redação, outro exemplo”.

“Darei apenas um nome, uma vez que os outros, de cargos menos elevados, cometeram falhas, acredito, mais por ter a proteção dele do que por maldade, simplesmente”, escreveu ele, citando, em seguida, diretor Paulo César Norões. “Eu preciso não me calar e encarar qualquer consequência e até retaliação. [Ele] me apunhalou por muito tempo”, explicou.

No decorrer do texto, o apresentador narrou que nunca foi “respeitosamente aceito” pelo diretor, que disse ser arrogante. No relato, ele ainda afirma que o homem, quando estava em posição de editor-chefe, o insultou com palavras de baixo calão.

Leia mais: Repórter da Globo se declara para marido no Valentine’s Day

Kaio ainda comentou sobre alguns outros casos ocorridos na empresa. “Mirela Forte, minha esposa, por exemplo, foi demitida um mês depois de voltar de licença maternidade, recebendo a notícia de que voltaria em breve. Alguns meses depois, foi decidido que não iriam mais contratar cônjuges de funcionários”, escreveu, deixando claro que ele ainda trabalhava na emissora quando o episódio ocorreu.

Por fim, o apresentador terminou o anúncio dizendo: “humilde e despretensiosamente chego a uma conclusão: as qualidades necessárias para narrar no Sistema Verdes Mares eu possuo, mas os defeitos ideais para me manter no cargo, estes me faltam”.

Em comunicado, a emissora Verdes Mares alegou que ficou surpresa com a demissão: “Diante da repercussão do fato, o Sistema Verdes Mares esclarece que desconhece os motivos da decisão do apresentador e que vai tratar o assunto internamente, pelos canais adequados, como é prática na empresa. Reitera, ainda, que rege toda a atividade desde a sua fundação, há quase 50 anos, pela correção ética, por valores morais e pelo diálogo.”

Veja mais: O vestido de noiva nada convencional de Daniella Cicarelli

Siga CLAUDIA no Instagram