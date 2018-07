Conceição Evaristo para Malala: “Sua luta mostra o poder da escrita”

A ativista Malala Yousafzai, 20 anos, a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, está no Brasil para falar sobre um tema forte na sua trajetória: o poder transformador da educação e da leitura. Promovido pelo Itaú Unibanco, o evento está sendo realizado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelo Facebook, YouTube e Twitter do banco.

Além de Malala, foram convidadas para o debate a escritora e vencedora do Prêmio CLAUDIA 2017 Conceição Evaristo, a diretora da Casa do Zezinho e vencedora do Prêmio CLAUDIA 2015 Dagmar Rivieri Garroux e a criadora do Mapa da Educação e finalista do Prêmio CLAUDIA 2017 Tabata Amaral.

A mediação está sendo feita pela jornalista Adriana Carranca, autora do livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Na plateia, estão estudantes de escolas públicas e organizações do setor de educação.

“A sua luta tem mais possibilidade de ser partilhada porque você teve a possibilidade da escrita, ela amplia o seu papel”, disse Conceição Evaristo para a ativista. “Sua luta mostra o poder da leitura e da escrita, uma vez que você parte da escrita para partilhar a sua luta”, completou.

Malala contou como dentro da sua casa a relação com a leitura é inversa. Em quanto é esperado que as mães leiam para as filhas, é ela quem lê para sua mãe. “Ela vendeu todos os livros quando tinha 6 anos e não pôde estudar mais. Agora ela está lendo novamente, aprendendo, e eu me sento ao lado dela, é maravilhoso”, relatou.

“Minha mãe é uma das razões para eu continuar lutando pela educação de cada mulher porque ela me lembra todos os dias o quão é importante que as mulheres aprendam a ler e escrever, o quanto isso as empodera”, disse.

