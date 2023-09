Após dívida de Guimê, Lexa deve ter bens penhorados pela Justiça; entenda

A cantora Lexa, dona de hits como “Provocar” e “Chama Ela”, recorreu à Justiça para não ser responsabilizada pelas dívidas adquiridas por MC Guimê. Todavia, o pedido foi negado, e com a nova decisão, a estrela poderá sofrer a penhora de seus bens a fim de quitar os débitos do marido.

A sentença, publicada em agosto e assinada pelo juiz Bruno Straforini, na 1ª Vara Cível de Barueri, concluiu que, considerando o casamento com comunhão universal de bens, “cada um dos cônjuges ainda possui responsabilidade perante os credores do outro”.

Em um dos textos — divulgados exclusivamente pelo jornal Extra —, é justificado que Lexa e Guimê “ostentam uma vida luxuosa” e “se divorciaram com o intuito de afastar a responsabilidade da companheira pelas dívidas, uma vez que mantém o relacionamento”. Vale ressaltar que o casal anunciou que haviam reatado em junho, mês em que ela entrou com a petição em tribunal.

Para além disso, o TJSP afirmou que, sim, um divórcio foi assinado. Contudo, a partilha de bens não foi feita, mantendo a dupla responsável pelas dívidas um do outro.

Entenda a dívida de Guimê

Ainda de acordo com o jornal Extra, o rapper contraiu a dívida em 2016, quando comprou um imóvel de luxo em Alphaville, São Paulo. Após não arcar com o pagamento de todas as parcelas (deixando de pagar R$ 777 mil em um valor total de R$ 2,2 milhões), os proprietários acionaram o poder jurídico. Sete anos após o processo, Guimê deve em torno de R$ 2,9 milhões. Durante o processo, ele afirmou não ter pago o preço total da residência por não tê-la recebido nas condições previamente acordadas.

Com isso, Lexa precisará “arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa”. Adicionalmente, corre o risco de ter 30% de seus rendimentos mensais bloqueados, o que inclui os lucros de suas canções nos serviços de streaming, para quitar a dívida.

Até o momento, Guimê continua com seus saldos bancários retidos e bens penhorados pela Justiça de São Paulo, o que contempla prêmios e cachês conquistados após a sua polêmica participação no Big Brother Brasil 23.

Procurados pela mídia, ambos ainda não se pronunciaram sobre o caso.