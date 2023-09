Casamento de Hugh Jackman chega ao fim após quase três décadas

O ator Hugh Jackman, famoso por sua interpretação de Wolverine na saga “X-Men”, anunciou o fim de seu casamento com Deborra-Lee Jackman na tarde de ontem (15), através de um comunicado à imprensa. Confira o texto na íntegra:

“Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade”, afirma a declaração assinada por ambos. “Vamos para um novo capítulo com gratidão, amor e gentileza”, concluíram.

Como ambos se conheceram

Hugh e Deborra se conheceram em 1995, enquanto filmavam o seriado “Correlli”. Na ocasião, ambos pegaram o mesmo veículo que os levaria ao set de gravação. Um ano depois, se casaram oficialmente, em 11 de abril de 1996. Hoje, têm dois filhos: Oscar, de 23, e Ava, de 18 anos.

Última aparição

A última aparição pública do casal aconteceu no icônico baile do Met Gala, organizado por Anna Wintour, em maio deste ano.

