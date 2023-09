Preta Gil tem alta após 28 dias de internação: ‘Venci essa batalha”

Preta Gil usou as redes sociais para anunciar neste domingo (10) que teve alta após ficar 28 dias internada para a retirada de um câncer no intestino.

Na legenda da publicação, ela celebrou a nova etapa e disse que irá se “fortalecer para a próxima cirurgia”, mas que o importante é que venceu esta batalha.

“A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão”, escreveu a cantora. O que importa é que venci mais essa batalha. Vou me fortalecer para próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida”, finalizou.

A cirurgia de Preta para remoção de um tumor cancerígeno no intestino ocorreu no dia 16 de agosto. Sendo que, na última terça (22), ela deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e seguiu para uma ala semi-intensiva.

A descoberta do câncer no intestino foi divulgada pela artista apenas no mês de janeiro. Desde então, ela alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e da busca por tratamento adequado.