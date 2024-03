Kate Middleton revela que está tratando um câncer

Fim do mistério que movimentou as últimas semanas: nesta sexta-feira (22), Kate Middleton anunciou que está com câncer, passando pelo tratamento de quimioterapia. A Princesa de Gales fez a revelação em um vídeo, divulgado através das redes sociais.

Kate não especificou o tipo de câncer, mas disse que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, realizada em janeiro, e que a afastou de seus compromissos oficiais.

Ela agradeceu pelo interesse e mensagens de apoio que recebeu durante o período, e informou que está no estágio inicial da quimioterapia preventiva.

“É claro que isso foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família. Como você pode imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento. Mas o mais importante é que levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que fosse apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem”, seguiu.

Ao final, Kate ainda reforçou o pedido para que as pessoas compreendam que ela precisa de espaço e privacidade até completar o seu tratamento, e que deve voltar ao trabalho – que considera uma fonte de alegria – assim que for possível. Assista abaixo:

Na ocasião de sua cirurgia, o Palácio de Kensington revelou que o procedimento era planejado, e que a princesa precisaria se afastar de suas funções como membro sênior da Família Real até a Páscoa.

Kate deixou o hospital 13 dias após a sua cirurgia, sem ser fotografada. O príncipe William também adiou compromissos para estar ao lado da esposa.

Vale lembrar que o anuncio vem pouco mais de um mês após o Rei Charles III anunciar que está tratando a doença.

Polêmicas e teorias da conspiração

Mesmo com o aviso de que não revelaria detalhes de seu estado de saúde durante o afastamento, o público começou a especular e criar teorias da conspiração.

As suposições sobre o sumiço da princesa envolveram possíveis casos extraconjugais por parte de William, divórcio e até hipóteses mais absurdas, como cárcere privado e morte.