Kate Middleton sumiu? Entenda teorias da conspiração sobre a princesa

A princesa de Gales, Kate Middleton, está afastada da vida pública desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal “planejada”, em 17 de janeiro. A motivação do procedimento não foi divulgada, o que, junto ao sumiço, virou motivo para especulações e teorias da conspiração na internet. Nesta quinta-feira (29), o Palácio de Kensington divulgou um comunicado.

Entenda o sumiço de Kate Middleton

Cirurgia plástica, divórcio e corte de cabelo que deu errado são algumas das suposições encontradas na internet para explicar o “desaparecimento” da princesa. Fato é que sua última aparição pública foi no Natal e, dias depois, foi anunciado um procedimento na região do abdômen, sem a causa para tal.

À época, a monarquia britânica informou que Kate deveria retomar a agenda pública somente após a Páscoa, já que precisaria ficar em repouso. Desde então, poucas informações sobre o estado de saúde de Kate Middleton foram divulgadas pelo Palácio de Kensington, que é responsável pela comunicação oficial dela e do príncipe William.

As especulações ganharam força depois de William não comparecer a um evento nesta semana por “motivos pessoais” não revelados. Quando o Rei Charles III anunciou que foi diagnosticado com câncer e que iniciaria os tratamentos, mais especulações foram criadas. Tanto é que, na última quarta-feira (28), o nome Kate Middleton foi um dos mais buscados e comentados nas ferramentas de pesquisa e nas redes sociais

As teorias da conspiração sobre o sumiço de Kate Middleton

No Google, entre as pesquisas mais relacionadas ao nome de Kate Middleton estavam uma cirurgia plástica para aumento do bumbum, a Brazilian Butt Lift. Acontece que procedimentos estéticos são proibidos na realeza, e alguns internautas acreditam que ela estaria escondendo o processo de recuperação por conta da regra.

Outra teoria diz que Kate e William estariam passando por um processo de divórcio, depois de uma suposta traição do príncipe.

No X, o antigo Twitter, os usuários também brincaram com a possibilidade da princesa ter feito um corte de cabelo que não deu certo.

Outros usuários disseram que Kate estaria em Glasgow, na “Willy Wonka Experience” — um evento que se tornou meme e caso de polícia nesta semana por não entregar a experiência prometida.

Comunicado do Palácio de Kensington

No momento da cirurgia, o Palácio de Kensington confirmou que ela permaneceria hospitalizada por até duas semanas e não retomaria as funções públicas até depois da Páscoa.

“O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os cronogramas de recuperação da princesa e que estaríamos apenas fornecendo atualizações significativas. Essa orientação permanece”, disse o assessor ao Page Six.

“Com base nos conselhos médicos, é pouco provável que ela regresse às funções públicas antes da Páscoa”, publicou o palácio no perfil dos príncipes de Gales no Instagram.