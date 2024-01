Kate Middleton e seu estilo elegante; Roube o Look

Kate Middleton completou 42 anos na última terça-feira (09). A Princesa de Gales é reconhecida por compor visuais sofisticados, atemporais e, ao mesmo tempo, condizentes com as tendências da atualidade. Neste Roube o Look, separamos três composições icônicas de Kate que não deixam negar.

Kate Middleton aposta no amarelo

Vestido elegante e colorido? Temos! A princesa elegeu uma peça amarela junto a bolsa, sapato e brincos brancos para uma composição especial. O scarpin traz o charme necessário à ocasião, enquanto a cor vibrante ajuda a transmitir alegria.

A calça jeans está no armário de Kate

Não seria possível encontrar mulheres da realeza vestindo calças tempos atrás, mas a boa notícia é que isso ficou no passado. O modelo faz parte do guarda-roupa de Kate, que ainda aposta no coturno, na camisa e no blazer para arrasar com a peça.

Ela não abandona o conforto

Qualquer um ama roupas confortáveis, inclusive a Princesa de Gales. Um suéter de tricô, um short de alfaiataria e um tênis branco são tudo o que ela precisa para tardes de lazer.

